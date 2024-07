Juan, quarto acquisto dellain questo mercato estivo, è il terzo giocatore di nazionalità colombiana nella storia del club bianconero. Il più famoso tra gli altri due è sicuramente Juan, "pilastro" della squadra per otto stagioni in cui ha collezionato 314 presenze complessive con 26 goal, prima di passare da svincolato all'Inter. L'altro è invece Andres, centrocampista classe 1996 che attualmente milita nel Catania in Serie C; per lui, in realtà, non è mai arrivato l'esordio in prima squadra, dove comunque ha ottenuto diverse convocazioni nel 2015 facendo la spola dalla Primavera.