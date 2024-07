Serata ricca di ospiti e importanti temi di discussione quella di ieri sul canale Twitch di JTalks . Nel format chiamato, nel quale si approfondiscono tematiche calcistiche extra-campo, da quelle economico-finanziarie a quelle politiche o di natura legale, ieri sera erano presenti i fondatori di JTalks,, con il giornalista, ile ilSi è discusso di un importante tema di attualità, quello dell’approvato giusto qualche minuto prima dell’inizio della trasmissione, e delle sue implicazioni. Vista la sostanziale modifica dell’emendamento approvato, rispetto a quello presentato in prima istanza, Ivan Ortenzi si è espresso in favore di un sostanziale disinnesco delle “minacce” che Uefa e Fifa avevano fatto pervenire agli organismi competenti in Italia.Tra i quattro punti fondamentali che componevano il testo, uno solo è sopravvissuto al passaggio successivo e quindi alla approvazione. La norma prevedeva difatti che i club potessero fare ricorso al Tar contro eventuali provvedimenti contrari, saltando la trafila della giustizia sportiva. Ma così non sarà. Così comeSi è poi discusso molto dele le, il Prof. Bava ha chiarito nuovamente le ragioni dietro alle molte e inusuali parole a corredo dei comunicati ufficiali e si è detto sostanzialmente ottimista circa il lavoro che sta svolgendo la nuova dirigenza, in quanto ad oggi, nonostante le operazioni appaiano onerose, ci si sta muovendo nella chiara direzione di un. Tale osservazione, ha ribadito il prof, è prematura a mercato in corso e avrà piena chiarezza solo al termine della sessione, tuttavia per quanto già fatto, e per quanto è possibile prevedere si farà, stando alle notizie e anche alle scelte logiche (un esempio su tutti: Di Gregorio è stato già acquistato, ma Szczesny è ancora un calciatore della Juventus, è facile prevedere che il polacco lascerà i bianconeri e pertanto è lecito pensare che il suo costo a bilancio si potrà dedurre), è possibile fare una proiezione ottimista in tale direzione., con Glauco, Antonio Corsa, Mauro Bortone, Ivan Ortenzi, Fabrizio Bava, e ospiti.JTalks è su Twitch per le live e i video on demand al seguente indirizzo https://twitch.tv/jtalkslive e su Patreon per gli articoli e i podcast al seguente indirizzo https://patreon.com/jtalks