Lacontinua a corteggiare Joshuache complice la sostituzione dopo mezz'ora nella sfida contro il Newcastle persa per 2-0 ora sembra ai ferri corti con i Red Devils e con il tecnico Amorim. Per questo motivo stando a quanto riferisce La Repubblica il giocatore olandese può lascare il club di Premier magari già a gennaio. la preferenza di Zirkzee in caso di addio sarebbe un ritorno in Serie A e in quel caso il suo ex tecnico Thiago Motta sarebbe opzione gradita. La Juventus in caso di addio potrebbe fare un tentativo per il giocatore già a gennaio.