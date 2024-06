Era stato accostato anche alla Juventus, in quanto uno dei fedelissimi del nuovo tecnico Thiago Motta. Stiamo parlando di Joshua, che nell'ultima stagione con la maglia del Bologna ha fatto il definitivo salto di qualità. La clausola da 40 milioni di euro ingolosisce molte estimatrici. Tra queste, come riferisce Sky Sport DE in Germania, ci sarebbe anche ilche ora potrebbe approfittare dello stallo della trattativa con il Milan per affondare il colpo definitivo. 40 milioni infatti sono una cifra alla portata dei Red Devils.