Zirkzee Juve, può arrivare?

Zirkzee Juve, i numeri stagionali

Presenze: 12

Minuti: 581

Goal: 1

Assist: 1

Il mercato di gennaio non vedrà una Juventus attendista, anzi. L’infortunio diimpone al club bianconero di guardarsi intorno e cercare chi possa occupare lo slot lasciato libero dal brasiliano. Queste ultime settimane, però, hanno mostrato come la coperta sia pericolosamente corta anche in avanti, al netto di una sfortunata catena di infortuni che ha colpito la squadra.La linea guida è chiara: guardarsi intorno, sì, ma senza fare follie. All’insegna della sostenibilità, la parola chiave è “occasione di mercato”. Tradotto: calciatori in rotta con le società di appartenenza e che, magari, potrebbero trasferirsi con la formula del prestito per 6 mesi.Per l’attacco, uno dei nomi accostati alla Juventus è quello di Joshua. Partiamo dai rapporti, ottimi: quelli dicon il calciatore e di Cristiano Giuntoli con l’agente che ne cura gli interessi. Il mercato però non è una semplice questione di rapporti e, in questo caso, gli incastri sembrano essere parecchio difficili.In Inghilterra c’è già chi bolla l’olandese come un flop, la luna di miele a Manchester sembra essere già conclusa. Nonostante ciò, Zirkzee è pienamente nelle rotazioni di Ten Hag e per questo appare difficile, al momento, che il Manchester United possa liberarsi del calciatore in prestito, formula a cui eventualmente aspirerebbe la Juventus. La pista resta da monitorare, ma con la consapevolezza che sia una ripida strada di montagna e per ora di discesa neanche a parlarne.