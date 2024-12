, in scadenza a luglio con il, è un'occasione che sta ingolosendo tantissime società in giro per l'Europa, alle quali non sono sfuggite le sue ottime prestazioni dell'ultimo periodo tra cui quella di mercoledì in Champions League contro l'Inter.che ha già avuto diversi contatti con gli agenti del difensore, così come la. Stando a Calciomercato.com, però, difficilmente il futuro del 28enne sarà in Serie A: al momento in pole c'è il, il cui direttore sportivo Deco è decisamente avanti nelle discussioni con l'entourage. Il motivo per cui le due italiane sono più indietro è unicamente economico: le richieste avanzate, infatti, sono troppo alte.