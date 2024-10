La Juventus può ingaggiare David?

Perché David sarebbe perfetto per Thiago Motta?

In attesa di gennaio,è già uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. E questo sia per il suo brillante stato di forma - già 8 i goal in 13 presenze nella stagione in corso, dopo le 26 reti in 47 partite nel 2023/24 - sia per la sua situazione contrattuale (è infatti in scadenza con ilal 30 giugno 2025, con un ingaggio da meno di 2 milioni di euro), che lo rende appetibile per diverse squadre anche in assenza di grandi disponibilità economiche.Tra queste, come noto, anche la, che può valutare l'acquisto anticipato a gennaio dell'attaccante ma senza fare follie per il conguaglio (non andrebbe oltre i 15 milioni di euro circa): secondo Calciomercato.com, ora il club bianconero avrebbe la forza necessaria per tentare l'affondo a prescindere dal futuro di, ma chiaramente con la permanenza del serbo andrebbe poi trovata una soluzione in uscita per Arek Milik.David, peraltro, sarebbe il profilo ideale per, che cerca un attaccante in grado sì di segnare, ma anche di movimento, capace di aprire spazi per gli inserimenti, con caratteristiche diverse, dunque, rispetto a quelle di Vlahovic. Il canadese classe 2000, insomma, sarebbe un'occasione sotto tutti i punti di vista. Da capire se davverosceglierà di coglierla, anticipando la concorrenza che si fa di giorno in giorno più forte.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui