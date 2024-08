Juventus, chi è Rouhi

Dopo Nicolò Savona, lablinda anche. È tutto fatto per ildell'esterno difensivo classe 2005, che dopo essere stato tra i protagonisti delle formazioni giovanili bianconere si candida a diventare una delle pedine fondamentali della Prima squadra del prossimo futuro.Di nazionalità svedese, negli anni Rouhi ha dimostrato qualità che hanno catturato l'attenzione degli addetti ai lavori e degli allenatori ai "piani alti" della Juve. La sua capacità di leggere il gioco, abbinata a una notevole solidità difensiva e a una maturità in campo inusuale per la sua età, lo rendono un profilo ideale per il futuro bianconero. E il rinnovo di contratto appena siglato rappresenta un segnale chiaro della fiducia che la Juventus ripone in lui, con l'obiettivo di integrarlo stabilmente nei piani futuri.