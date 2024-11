Trionfo Sinner, parla Elkann

Il presidente di Stellantis Johnai microfoni di Sky Sport ha elogiato il numero uno del mondo del tennis Jannik Sinenr che ieri ha vinto le ATP Finals proprio sotto gli occhi di John. Queste le sue parole:ELKANN- "Ha fatto una partita straordinaria ed è un esempio in campo e fuori. Lo si recepisce dall'entusiasmo, passione e rispetto che c'è per lui. La cosa molto positiva è proprio come atleta, ha 23 anni, la sua serietà anche come ha ringraziato il giudice che andrà in pensione. Questa attenzione è indubbiamente parte della personalità e dell'educazione che lui ha e sono molto speciali, lo caratterizzano e fanno si che sia un grande ambasciatore, un grande italiano ma è un esempio".