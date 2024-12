Le parole di John Elkann dopo Juventus-Manchester City

Prima la visita alla Continassa per manifestare il proprio sostegno, poi il passaggio negli spogliatoi dopo la vittoria contro il. Indirettamente e per il ruolo che gli spetta, ancheè stato protagonista in questi giorni che, dopo il deludente pareggio casalingo contro il Bologna, hanno visto lavivere una notte magica battendo una formazione stellare: "Bello vedere la Juve che gioca al meglio del suo potenziale con una delle squadre più forti del mondo. Partita divertente e bei goal, felice per McKennie", è stato il commento a caldo del patron, come rivela Tuttosport.Intanto ieri i ragazzi disi sono di nuovo ritrovati per l'allenamento, tra un mare di sorrisi. E con una sorta di patto subliminale, non scritto, ma vissuto con l'energia trasversale che vibrava tra tutti i bianconeri, come scrive ancora il quotidiano: "D'ora in avanti solo prestazioni così", si sono promessi i giocatori in riferimento all'approccio mentale, all'attitudine a restare concentrati dal primo all'ultimo minuto. E questo già a partire da domani, dal match contro il Venezia che non sarà affascinante quanto quello di Champions League, ma metterà comunque in palio tre punti pesanti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui