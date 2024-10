Per il match dell 12.30 all'Allianz Stadium trasi segnala anche la presenza sugli spalti di. Il presidente di Stellantis, infatti, è stato inquadrato nel corso del primo tempo che vede i bianconeri condurre per 1-0 sul Cagliari grazie al calcio di rigore trasformato da Dusan Vlahovic. Una prima frazione di gioco che sicuramente avrà soddisfatto John Elkann, vista la prestazione di alto livello inscenata dalla Juventus in questa prima parte di gara, chiusa in vantaggio di un goal a favore della Vecchia Signora.