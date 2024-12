Nei giorni scorsi, dopo il pareggio casalingo contro il Bologna, si era presentato nientedimeno che alla Continassa, un gesto di vicinanza e sostegno a squadra e staff tecnico in quello che probabilmente era il momento più delicato e difficile della stagione. Ieri sera, dopo essersi goduto la vittoria contro il Manchester City dagli spalti dell'Allianz Stadium, ha fatto visita ai "suoi" ragazzi direttamente negli spogliatoi: ancheha voluto prendere parte ai festeggiamenti delladopo la notte magica in Champions League, come testimoniato dallo stesso club bianconero tramite i propri canali social. Anche per lui una serata memorabile, che conserverà tra i ricordi calcistici più belli.