Elkann nel CdA di Meta, le parole

Johnè stato nominato membro del consiglio di amministrazione di Meta, insieme a Dana White, presidente della UFC, e Charlie Songhurst, ex Microsoft ed esperto di intelligenza artificiale. L'annuncio è stato fatto da Mark Zuckerberg su Facebook, sottolineando che i nuovi membri apporteranno esperienze fondamentali per affrontare le sfide future legate all'intelligenza artificiale, ai dispositivi indossabili e alla connessione umana. Elkann ha espresso onore per il suo ruolo, promettendo di contribuire con la sua esperienza globale e prospettiva a lungo termine mentre Meta continua a innovare e a espandere i suoi confini tecnologici.Le parole di John: "Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo. Sono felice di apportare al consiglio la mia esperienza globale e una prospettiva di lungo termine, in una fase in cui Meta continua a plasmare e estendere i confini dell’innovazione e della tecnologia"