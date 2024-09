Javier #Zanetti presente a Biella per la partita della #JuventusWomen contro la Fiorentina. È il cognato di De La Fuente, allenatore delle Viola. pic.twitter.com/bwrxobbXp6 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) September 30, 2024

Javier, storico ex capitano dell'Inter e vicepresidente del club nerazzurro, è stato avvistato a Biella in occasione della partita tra Juventus Women e Fiorentina. La sua presenza ha destato curiosità, ma c’è un legame familiare dietro la sua partecipazione: Zanetti è infatti il cognato di De La Fuente, allenatore della squadra femminile della Fiorentina. La gara, valida per il campionato di Serie A femminile, ha visto l'ex calciatore argentino assistere all’incontro sugli spalti, mostrando il suo supporto nonostante la sua storica affiliazione nerazzurra. Un gesto di affetto familiare che non è passato inosservato tra tifosi e appassionati.