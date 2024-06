Chi è Javier Gil?



L'arrivo alla Juventus



I numeri in questa stagione

33 presenze

1 gol

3 assist



Le caratteristiche e il ruolo di Javier Gil

Segnatevi questo nome:della Juve Primavera, Gil ha firmato un contratto fino al 2026 e sogna di seguire le orme di campioni come Huijsen e Rugani.Gil è arrivato nella scorsa estate alla Juventus. E resterà anche nella prossima stagione.La, con la sua rete di scout ben radicata, ha individuato un talento promettente in Spagna:, difensore centrale classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del. Giocando sotto età nell'Under 19, ha mostrato qualità che non sono passate inosservate. Dopo aver acquisitoe avendo già in rosa, la Juventus si è assicurata un altrocon notevoli abilità nel gioco con la palla.Javiersi distingue innanzitutto per la sua imponente. E' un. Alto e ben strutturato muscolarmente, è pronto a sostenere l’impatto con le categorie superiori, rendendolo un difensore solido e affidabile. La sua abilità nel posizionamento e la pulizia negli interventi completano il quadro di un difensore roccioso.Ma ciò che veramente colpisce dopo averlo visto in azione è il suo. Javier Gil è abile nella prima impostazione del gioco, non teme di rischiare passaggi tra le linee e spesso tenta lanci lunghi per gli esterni d’attacco o per la punta. Il suo piede sinistro, educato e preciso, è capace di saltare il centrocampo avversario con facilità.Javier Gil rappresenta una delle promesse più interessanti del vivaio della Juventus, un difensore che con le sue caratteristiche fisiche e tecniche potrebbe fare la differenza nei prossimi anni. Seguiamo con attenzione la sua crescita e vediamo se riuscirà a replicare i successi dei suoi predecessori.