L'affare sembrava fatto:sarebbe arrivato alla Juventus in prestito, con gran parte dell'ingaggio coperto dal. Il giocatore aveva dato il suo assenso al trasferimento temporaneo, e anche la Juventus era favorevole. Tuttavia, tutto si è bloccato all'ultimo momento a causa del mancato via libera di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, infatti, non era disposto a cambiare modulo a metà stagione.In quel periodo, la Juventus stava andando bene e lottava per il titolo contro l'Inter. Allegri temeva che l'arrivo di Sancho potesse destabilizzare l'equilibrio della squadra, obbligandolo a passare a un modulo a tre punte. Di fronte a queste incertezze, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli decise di abbandonare l'operazione.Così, il trasferimento sfumò. Sancho, vice campione d'Europa con l'Inghilterra nel 2021 e ormai fuori dai piani del Manchester United, alla fine tornò al Borussia Dortmund, con un terzo del suo stipendio coperto dal club inglese.