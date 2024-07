Laè pronta a riaprire le trattative per Jadon, giocatore inglese attualmente sotto contratto con il Manchester United e reduce da un periodo di prestito al Borussia Dortmund. L'operazione, che era stata inizialmente avviata con successo da Cristiano Giuntoli, era stata fermata da Massimiliano Allegri che non vedeva Sancho adatto al suo modulo di gioco, il 3-5-2.Con Thiago Motta pronto a implementare un nuovo sistema di gioco, probabilmente un 4-2-3-1 o un 4-3-3, le ali diventano una risorsa essenziale. Questo cambio di strategia ha spinto il direttore tecnico bianconero a riprendere i contatti con Sancho, ottenendo di nuovo il consenso del giocatore per un possibile trasferimento a Torino. Lo riporta Gazzetta.