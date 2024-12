Vincenzo, in conferenza, parla così dopo Juventus-Bologna."Il rammarico è enorme per essere arrivati a un passo dal finalmente vincere qui, personalmente ma anche per tanti dei miei ragazzi. E' un peccato per 2/3 di gara giocati in maniera strepitosa. Hai concesso pochissimo e quel poco non ti ha permesso di vincere. Dispiacere enorme. Resta la prestazione, la gara giocata con personalità. Questi due punti sarebbero stati importantissimi. Un peccato. Nella gestione dobbiamo essere più furbi, avere più malizia, lavorare col cronometro. Negli ultimi minuti l'obiettivo è solo il risultato. Basta giocate, smarcarsi. La partita così la vinci. Altro step di crescita. Miranda è giovane, Iling ancora di più. Mercoledì affrontiamo un'altra squadra fortissima. Mi auguro vada così"."In campionato sicuramente. A parte la Lazio, dove un episodio ci ha condannati a una partita diversa, abbiamo reagito subito e stiamo veramente risalendo in classifica in maniera importante. Questi due punti, aggiungerli al cammino, era fondamentale. Peccato: la crescita era evidente. Per com'eravamo dobbiamo essere orgogliosi. E' ancora lunga. Cerchiamo di commettere meno errori. Ogni minimo errore restiamo in 10, con l'ultima palla nostra prendiamo gol. Dobbiamo crescere sotto tutti gli aspetti e continuare. Siamo a ridosso delle big, dobbiamo racimolare punti"."Non c'è un allenamento dove un componente dello staff non si ferma e lo fa calciare in porta. Sappiamo tutto quel che crea, le occasioni che ha e non può buttare al vento. Deve essere più efficace, e sta iniziando a vedere la porta, se inizia a farlo può diventare di grandissimo livello. Può dare ancora qualcosina in più. Calcia poi in diagonale, da destra. Lì può rendere e lo sta facendo bene. Cercheremo di sfruttarlo lì"."A parte l'ultima palla, tutto perfetto. 40 secondi che hanno sporcato una gara strepitosa, una vittoria storica per come poteva arrivare. Mi dispiace. Non ho detto altro. Mi dispiace. Buttare via una vittoria del genere è un gran peccato. Rimane la prestazione, non dobbiamo abbandonare questa voglia. Mi è piaciuto ognuno di loro. Chiunque viene chiamato in causa risponde presente. Mi auguro di mettere a posto qualche difettuccio, col lavoro. Non ci sta permettendo di avere più punti. Non ci deve far mollare. Vedete in Serie A. se abbassi la guardia, vieni castigato"."Bisogna aggiungere qualcosa ancora in Champions. Abbiamo visto squadre con un motore, un passo e una qualità, di altissimo valore e di livello. Mi aspetto uno stadio infuocato. Il Benfica è forte. Andiamo lì a giocarcela, viso aperto, personalità, qualità con la palla. Concesso poco, continuiamo a far tirare poco gli avversari".