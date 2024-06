Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del test amichevole contro la Bosnia, il secondo portiere dell'Guglielmoha detto la sua sullafacendo anche un riferimento tattico a Federico. Ecco il suo commento: "Come tutte le cose va fatta per creare situazioni vantaggiose. In tante situazioni creare la superiorità numerica è un vantaggio, poi non può essere il portiere a cercare dei dribbling, come fa Chiesa sulla destra: io non lo posso fare. Se fatta in maniera corretta ha grandissimo senso e negli ultimi tre anni sto passando anche io per questo processo perché prima non era richiesto. Ma fa parte della crescita di un atleta perché questo porta dei benefici: un piccolo rischio può portare grandi vantaggi".