Laha vinto 5-0 nell'amichevole disputata oggi a Tirrenia contro il Livorno, squadra di Serie D. Il test è stato fondamentale in preparazione della sfida decisiva di martedì a Trieste contro l'Irlanda, valida per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo. Gli Azzurrini hanno dominato l'incontro, passando in vantaggio nel primo tempo con i gol di Antonio Raimondo e Riccardo. Nella ripresa, Cesare Casadei ha aumentato il distacco, mentre Pio Esposito ha messo a segno una doppietta, completando la goleada. La squadra si prepara ora con fiducia per l'importante impegno di qualificazione. Tra gli undici titolari anche Nicolò