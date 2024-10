La formazione ufficiale dell'Italia Under 21 contro l'Irlanda

L'Italia Under 21 scende in campo per affrontare il match contro l'Irlanda Under 21, valido per le qualificazioni agli europei. In palio il primato del girone. Il c.t Nunziata ha deciso di schierare dall'inizioIl giocatore della Juventus partirà dal primo minuto come terzino destro, stesso ruolo in cui gioca anche con Thiago Motta. Di seguito la formazione ufficiale degli azzurri. Calcio d'inizio alle 18:30.: Desplanches; Savona, Ghilardi, Bertola, Zanotti; Casadei, Prati, Ndour; Baldanzi, Gnonto; Esposito.