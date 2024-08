Portieri : Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Torino);

: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Torino); Difensori : Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Juventus) , Lorenzo Venturino (Genoa);

: Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli), , Lorenzo Venturino (Genoa); Centrocampisti : Andrea Bonanomi (Atalanta), Federico Coletta (Roma), Francesco Crapisto (Juventus) , Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus) , Lorenzo Riccio (Atalanta);

: Andrea Bonanomi (Atalanta), Federico Coletta (Roma), , Leonardo Mendicino (Atalanta), , Lorenzo Riccio (Atalanta); Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Genoa), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Emanuele Rao (Spal), Filippo Scotti (Milan).

La Nazionale Under 19 tornerà in campo con un doppio test amichevole contro la Slovenia, in programma martedì 6 agosto (ore 18) allo stadio comunale 'Giuseppe Morigi' di Manzano e giovedì 8 (ore 11) al City Stadium di Ajdovščina. Come riportato dalla FIGC attraverso una nota ufficiale sono 23 i calciatori convocati da Alberto Bollini. Di seguito l'elenco completo, di cui fanno parte 4 giocatori della Juventus. Di seguito l'elenco dei convocati