Anche lafesteggia per la prima storica vittoria all'di categoria dell', che nel tardo pomeriggio di oggi ha battuto in finale il Portogallo per 3 a 0 grazie alla doppietta di Francesco Camarda, stellina del Milan, e a un gol di Federico Coletta, centrocampista della Roma. In campo a Cipro, infatti, c'erano anche due giocatori di proprietà del club bianconero: si tratta del difensore Francescoe del centrocampista Matteo, entrambi nati nel 2007. Ai giovani azzurri sono arrivati subito anche i complimenti del presidente della FIGC Gabriele Gravina.