Italia-Turchia: la serata dei giocatori della Juventus

Solo 45 minuti per Federiconel match di questa sera tra, amichevole pre Europeo disputata questa sera allo stadio Dall'Ara di Bologna e terminata 0-0, con poche emozioni. Schierato dall'inizio nel tridente offensivo alle spalle di Mateo Retegui, al fianco di Riccardo Orsolini e Lorenzo Pellegrini, l'esterno dellanon è praticamente mai riuscito ad accendersi e a creare problemi agli avversari, ma ha comunque disputato una prova sufficiente. Chiesa è stato poi sostituito all'intervallo per lasciare spazio a Mattia Zaccagni, come si poteva prevedere in una serata che il CT Luciano Spalletti ha sfruttato soprattutto come test in vista della competizione che prenderà il via in Germania tra una decina di giorni.Il classe 1997 non è stato l'unico giocatore bianconero a scendere in campo questa sera con la maglia azzurra. Dall'inizio del secondo tempo, infatti, si è visto anche Andrea, che alla fine è risultato il migliore tra i ragazzi della Juventus proponendo diverse iniziative interessanti, mentre al 62' è arrivato il momento di Nicolò, che ha avuto l'occasione di mettersi in mostra dopo le polemiche scaturite dalla sua convocazione a seguito del lungo stop dovuto al caso scommesse. Ad accoglierlo sul terreno di gioco, oltre all'abbraccio del CT, un lungo applauso dei tifosi presenti allo stadio (a cui si sono mischiati alcuni fischi). Impegnato nell'amichevole, ma con l'altra maglia, anche Kenan, che nel corso dei 90 minuti ha seguito pressoché lo stesso copione di Chiesa: in sostanza non ha particolarmente brillato, ma non ha nemmeno sfigurato. Out, invece, Federico, che tuttavia è già certo di un posto all'Europeo per via degli infortuni occorsi a Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini. L'Italia, ora, è attesa domenica sera da un'altra amichevole, contro la Bosnia, mentre l'esordio al torneo è previsto sabato 14 giugno contro l'Albania a Dortmund.