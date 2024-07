Italia, Bonucci torna in nazionale?

Dopo la disfatta ad Euro2024,Quando arriverà il momento, Gigi ribadirà le proprie perplessità a cominciare da quella più grande: la sensazione che con queste modalità di gestione lui non possa incidere sul gruppo azzurro in termini di motivazioni e di aiuto. L'ex numero uno della Juve, nel ferreo rispetto dei ruoli, vuole poter incidere e contribuire alla crescita morale del gruppo e non essere una "figurina" da esibire.L’ex capitano della Juventus, infatti, ha annunciato a maggio la decisione di ritirarsi dal calcio giocato per intraprendere una nuova carriera. Quella in panchina come allenatore. Per farlo, però, serve fare prima un po’ d’esperienza. Il blitz di Bonucci a Lipsia per Italia-Croazia, scrive Tuttosport, assomiglia a qualcosa in più di una semplice visita di cortesia. Sul campo e da un totem del ruolo. Sulla falsa riga di quanto fatto dall’amico Daniele De Rossi tra il 2021 e il 2022 nello staff di Mancinise lo sono detti anche di persona nei giorni scorsi tra un saluto e l’altro. Ecco perché l’idea fl uttua nell’aria e può assumere consistenza nelle prossime settimane. Be. Al tempo stesso Bonucci potrebbe scoprire e imparare il mestiere di allenatore, collaborando da vicino con uno dei migliori in circolazione. L’ultima parola spetterà proprio al tecnico di Certaldo. Quel Luciano Spalletti che scartò l’opzione di avvalersi al suo insediamento di uno storico componente della BBC juventina. Andrea Barzagli, infatti, era appena sbarcato da qualche giorno a Coverciano (voluto da Roberto Mancini) e rimase tagliato fuori dalla rivoluzione azzurra



