Dopo il pareggio agguantato all'ultimo minuto contro la Croazia, garantendo così il passaggio agli ottavi di finale, l'Italia si prepara per affrontare la Svizzera con alcune modifiche tattiche significative.In porta ci sarà Donnarumma, sicuro e affidabile come sempre. La difesa a quattro vedrà Di Lorenzo e Darmian sulle fasce, mentre al centro Mancini e Bastoni (che sarà valutato fino all'ultimo momento) cercheranno di consolidare la retroguardia. Nel centrocampo a tre, Spalletti ha deciso di lasciare fuori Jorginho, dando spazio ainsieme a Barella e Cristante. In attacco, El Shaarawy e Chiesa affiancheranno Scamacca, il quale guiderà l'attacco italiano.La Svizzera, privata per squalifica dell'ex Udinese Widmer, si schiererà con Sommer tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Schar, Akanji e Ricardo Rodriguez. A centrocampo, Stergiou, Xhaka, Freuler e Aebischer cercheranno di fornire supporto sia in fase difensiva che nell'impostazione del gioco. In avanti, Yakin punterà su Ndoye, Embolo e Vargas per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia italiana.Entrambe le squadre sono consapevoli dell'importanza di questo match per consolidare il loro cammino nel torneo europeo. L'Italia, nonostante alcuni cambiamenti forzati e la valutazione dell'infortunio di Bastoni, punterà a mantenere la solidità difensiva e a sfruttare la velocità e la tecnica dei suoi attaccanti. Dall'altra parte, la Svizzera proverà a capitalizzare sulle assenze avversarie e a giocare un calcio aggressivo e dinamico.