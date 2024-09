Le parole di Spalletti

Nella classifica conferenza stampa della vigilia del match tra Italia e Francia, valido per la Nations Laegue, il ct degli azzurri Luciano Spalletti ha parlato di Manuel Locatelli. Il centrocampista era rimasto a sorpresa fuori dalla lista dei convocati per l'Europeo, cosa che aveva lasciato interdetto lo stesso giocatore. Anche in queste nuove convocazioni il centrocampista è rimasto fuori, nonostante il buon inizio di stagione. Tuttavia Spalletti ha lasciato di fatto le porte aperte al giocatore."Locatelli l'ho visto interessante in questo inizio di campionato, ha delle qualità ben codificate. Ricci e Fagioli spero in qualcosa di più che ancora non hanno fatto vedere. Locatelli ha fatto parte del gruppo e se avessi portato 2/3 giocatori in più sarebbe stato dentro. Quando ne porti 5/6 in più tu sei costretto a giocare 11 contro 11 e crei tensione in quelli che tieni fuori. Gli togli tranquillità per cui penso che in futuro sarà cosi, ma Locatelli rimane dentro a questo gruppo".Il giocatore era entrato nel giro della nazionale maggiore sopratutto con il CT Mancini, tanto da rivestire poi un ruolo molto importante all'interno della vittoriosa spedizione di Euro 2020. Prestazioni che spinsero poi la Juventus ad acquistare il giocatore. Dopo un buon avvio con la maglia bianconera le prestazioni sono venute meno, soprattutto negli ultimi due anni. Nell'ultima annata, la 23/24, il giocatore non è riuscito a tornare a buoni livelli, ciò portò il CT a lasciarlo a casa e a preferire altri elementi per l'ultimo Europeo.



