Italia, la conferenza stampa di Spalletti

Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Croazia si è soffermato su alcuni giocatori tra cui Andrea Cambiaso. Così ha risposto sui possibili cambi di formazione: "È chiaro che dopo una partita così, l'idea di poter cambiare qualcosa c'è. Probabilmente ho sbagliato io a non cambiare prima vista la formazione. Ma a me era sembrata talmente bella quella con l'Albania che avevo ritenuto un azzardo cambiare. Ora che è venuta a galla un po' di ruggine si potrà cambiare”."Mi diventa più facile perché Di Lorenzo è veramente come se fosse mio figlio. Ho parlato e potuto apprezzare le enormi qualità. Io faccio sempre fatica a fare a meno delle qualità di Di Lorenzo. Chiaro che debbo analizzare tante cose, ma sono convinto del valore dell'uomo e del calciatore. Non ho bisogno di parlarci tanto, ma l'intesa è talmente diretta che si capisce tutto da come rientra in campo il giorno dopo"."Jorginho lo conosco meno, ma lui ha fatto una partita probabilmente sotto livello forse anche per il gioco della squadra. Io ho una candid camera addosso e ok, gli ho detto quella cosa lì perché se la squadra non riesce a far girare la palla lui va in difficoltà. Ma non è colpa sua, è colpa mia per come ho scelto di far giocare la squadra. Il gioco del calcio passa dal tipo di partita che si farà. Lui ha una qualità incredibile, lui dice a tutti come si devono comportare e come lui non ce sono tanti in rosa. Noi puntiamo ancora molto su Jorginho"."Andrea l'ho visto bene, al di là del fatto che si sia lasciato trascinare da alcune situazioni e sul posizionamento in campo. Ma ci sta seguendo l'avversario in fase di pressione. A me questi calciatori qui non me li hanno "ordinati", li ho scelti io. Poi questi ragazzi mi piacciono. Sa fare più ruoli e in questo "calcio-famiglia" ci sta".