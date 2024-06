Italia-Spagna, la probabile formazione

Questa sera l'Italia affronterà la Spagna nella seconda giornata di Euro2024. Dopo la vittoria contro l'Albania, gli azzurri hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione. Vincendo sarebbero certi anche del primo posto nel girone. Quali scelte per Luciano Spalletti? Il c.t sembra aver sciolto i dubbi che aveva dalla difesa all'attacco.Potrebbe essere la stessa Italia vista nella gara d'esordio. Questo significherebbe vedere in campo dal primo minuto solo un giocatore della Juventus, ovvero Federico Chiesa. Per Nicolò Fagioli e Andrea Cambiaso la speranza di subentrare nel corso del secondo tempo. Di seguito la probabile formazione dell'Italia.Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.