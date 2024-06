A poche ore da Italia-Spagna, seconda giornata di Euro2024, l'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello, ha analizzato il match di questa sera. Il tecnico si è soffermato su Federico Chiesa: "E' il nostro uomo migliore nell’uno contro uno: nella semifinale di tre anni fa fu proprio lui a segnare, sbloccando la partita. Spero possa ripetersi. Dimarco è un giocatore da 10 in pagella, dopo Chiesa è lui l’azzurro che osa e crea di più: cross,tiri, palle basse dal fondo velenosissime.". "Morata non si discute, è un attaccante completo, moderno, lavora per tutti e segna. Un po’ quello che sta diventando Scamacca: l’azzurro ha grande visione di gioco, sa aprire la manovra e poi è eccezionale nella velocità di esecuzione".