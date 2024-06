Quella traè stata una gara che poteva finire con un risultato più pesante a favore delle Furie rosse. Azzurri non pervenuti contro gli spagnoli, superiori mentalmente, tatticamente e tecnicamente., bocciati entrambi dalla Gazzetta dello Sport.- "Cucurella fa rima con martello: appena ci prova, lo spagnolo lo inchioda ai suoi limiti di oggi. Mai un dribbling, lo ignorano anche"."Dov'è l'esterno elegante della Juve? Dentro per Chiesa, solo postura, movimenti e scelte sbagliate, come se la palla scottasse. Una bella respinta, il resto tutto da dimenticare".