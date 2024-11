Barella, problema in nazionale: le sue condizioni

L'si prepara a sfidare la Francia (match in programma domenica alle 20:45). Luciano Spalletti però potrebbe dover fare a meno di. Il centrocampista dell'Inter, come riferisce a Gazzetta dello Sport, ha subito una contusione ai flessori della coscia destra e verrà valutato proprio ad Appiano Gentile.Probabile, per lui, un turno di riposo, anche perché, si legge, qualche cambio per Luciano Spalletti era già stato messo in preventivo. Le sue condizioni non dovrebbero preoccupare in vista della ripresa del campionato che vedrà l'Inter impegnata in casa del Verona sabato 23 novembre alle 15:00.