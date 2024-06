Italia, Allegri prossimo ct?

Il giorno dopo è tempo di riflessioni e ancora critiche per l'Italia e Luciano Spalletti. Inevitabile visto il modo in cui è uscita la nazionale, perdendo senza mai realmente provarci con la Svizzera dopo un girone che già era stato deludente e sotto le aspettative. Alle 12 e 30 ci sarà la conferenza del tecnico insieme al presidente della Figc, Gabriele Gravina. Intanto però si fanno i nomi di chi potrebbe sostituire eventualmente il ct. E tra questi, è uscito anche quello di Massimiliano Allegri.L'ex allenatore della Juventus è per ovvi motivi il primo nome circolato per la successione di Spalletti. Diametralmente opposto sotto tanti aspetti rispetto all'attuale Ct, Allegri è senza dubbio il tecnico di maggiore esperienza e col miglior pedigree attualmente libero su piazza, scrive Goal. Certo, le ultime stagioni in bianconero, si legge, non sono state esaltanti in termini di gioco e risultati, ma Allegri ha sempre dimostrato di saper fare di necessità virtù adeguandosi ai giocatori che gli mettevano a disposizione. Proprio ciò che serve in Nazionale, insomm