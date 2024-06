La scelta del CT Luciano Spalletti di lasciare in panchina Federicoper il match di questa sera tra, passando al 3-5-2, ha sorpreso tutti. Out anche Andrea, altro bianconero che sembrava destinato a una maglia da titolare, così come Nicolòe Federico, entrambi ancora a secco di minuti in questo Europeo. A Lipsia, quindi, tra gli azzurri non ci sarà in campo nessun giocatore della, cosa che non si verificava dal lontano 1998 considerando le due maggiori competizioni che coinvolgono le Nazionali: in quel caso si trattava di una partita del Mondiale contro il Camerun.