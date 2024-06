Fabio Capello sullaha parlato del prossimo impegno dell'Italia a Euro2024, soffermandosi anche su alcune individualità come ad esempio Federico Chiesa: "Bisognerà provare anche a variare le trame offensive, magari giocando più larghi, con più cambi di campo per cercare gli esterni e arrivare velocemente in area, dove possono inserirsi Barella e gli altri incursori: sulle fasce abbiamo qualità, penso a Chiesa e a Dimarco. E gli Yamal, per fortuna dell’interista, non si incrociano in tutte le partite…". L'Italia giocherà lunedì contro la Croazia, una sfida decisiva per il passaggio del turno.