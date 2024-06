"Italia, l'attrazione è Fagioli", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina. Gli azzurri affronteranno la Bosnia per la seconda e ultima amichevole pre-europeo. Spalletti, come ha annunciato in conferenza stampa, punta su Nicolò Fagioli da titolare dopo l'ingresso nel secondo tempo contro la Turchia. "E’ un esame per Fagioli, al debutto da titolare. Farà coppia con Jorginho. Sembra quasi la formula del doppio regista usata da Mancio nel 2021. Servono qualità, controllo della partita e imprevedibilità. Occhio ai movimenti. Fagioli agirà da mezzala con licenza di “alzarsi", scrive il quotidiano. Rimanendo in tema Juve, Fagioli non sarà l'unico bianconero presente negli undici questa sera. Spazio infatti anche a Federico Chiesa in attacco e Andrea Cambiaso sulla fascia.