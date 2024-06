Quanti giocatori della Juventus ci sono?

Cambiaso

Gatti

Fagioli

Chiesa

L'elenco completo dei convocati della Nazionale



Portieri:

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain)

Alex Meret (Napoli)

Guglielmo Vicario (Tottenham)



Difensori:

Alessandro Bastoni (Inter)

Raoul Bellanova (Torino)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Riccardo Calafiori (Bologna)

Andrea Cambiaso (Juventus)

Matteo Darmian (Inter)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Federico Dimarco (Inter)

Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti:

Nicolò Barella (Inter)

Bryan Cristante (Roma)

Nicolò Fagioli (Juventus)

Michael Folorunsho (Hellas Verona)

Davide Frattesi (Inter)

Jorginho (Arsenal)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Attaccanti:

Federico Chiesa (Juventus)

Stephan El Shaarawy (Roma)

Giacomo Raspadori (Napoli)

Mateo Retegui (Genoa)

Gianluca Scamacca (Atalanta)

Mattia Zaccagni (Lazio)

Nicolòce l'ha fatta: è tra i convocati dellaper gli Europei in Germania, che partiranno la prossima settimana. Il centrocampista bianconero ha vinto il ballottaggio con Samuele Ricci del Torino. Quest'ultimo, insieme a Riccardo Orsolini e Ivan Provedel, sono i tre esclusi del commissario tecnico per il torneo.Con l'aggiunta di, inizialmente fuori dai piani die rientrato dopo gli infortuni di Scalvini e Acerbi, laha 4 giocatori presenti tra i convocati azzurri.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.