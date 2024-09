Italia-Israele: le scelte di Spalletti su Cambiaso, Gatti e Fagioli

Donnarumma

Gatti

Buongiorno

Bastoni

Cambiaso

Frattesi

Ricci

Tonali

Udogie

Kean

Raspadori

Secondo e ultimo appuntamento per l'in questa prima sosta delle nazionali; stasera gli azzurri affronteranno Israele inper ottenere un'altra vittoria dopo la grande prestazione contro la Francia. Gara che si disputerà in campo neutro, a Budapest.L'infortunio di Calafiori costringe Spalletti a fare alcune modifiche in difesa ma il commissario tecnico pensa anche ad altri innesti per l'impegno odierno. Dovrebbe partire in panchina Federico Dimarco con al suo posto Udogie. Sull'altra corsia inveceL'esterno della Juventus ha vinto il ballottaggio tre giorni fa e potrebbe nuovamente giocare dal primo minuto dopo l'ottima prova. In mezzo al campo verso la conferma il terzetto composto da Frattesi, Ricci e Tonali. Possibile chance per Kean in attacco.Quantavedremo quindi questa sera con Israele? Almeno quanta ce n'è stata a Parigi ma forse di più. Oltre a Cambiaso infatti, avanti rispetto a Bellanova,che invece era rimasto fuori contro la Francia. Il difensore bianconero giocherà sul centro destra della difesa a tre. Niente da fare invece per, che a meno di sorprese dovrà ancora tifare per i propri compagni dalla panchina.