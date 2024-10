Italia-Israele, la formazione ufficiale degli Azzurri

Gli #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti!





Tra poco più di un'ora, l'Italia scenderà in campo a Udine per affrontare Israele nella quarta giornata di Nations League. E' stata da poco ufficializzata la formazione titolare con la quale gli Azzurri proveranno a capitalizzare un'altra importante vittoria che permetterebbe di blindare il primo posto nel girone dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio. La gara d'andata, disputata lo scorso 9 settembre a Budapest, è terminata con il risultato di 2-1 in favore degli Azzurri. Ma ora andiamo a scoprire le scelte di Spalletti.