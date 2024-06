Italia, futuro Spalletti e Gravina: la situazione

I tre scenari possibili

Una notte di riflessioni, di colloqui e con lo sguardo rivolto alle prossime 24 ore, non tanto al futuro, valutando quali saranno le reazioni in Italia del mondo politico e sportivo in relazione al nuovo fallimento.Questa mattina (conferenza stampa ore 12:30) dovranno rendere conto all’Italia e manifestare con chiarezza come far ripartire il calcio azzurro. Ma sono loro stessi in attesa di giudizio., subito dopo il tracollo con la Svizzera,rimasto in silenzio e invisibile nella pancia dell’Olympiastadion. Dal suo punto di vista ha voglia di andare avanti, impostando un progetto a lungo respiro. Ha chiuso con i club e non vuole certo terminare un’esperienza azzurra ancora in fase embrionale. Le analisi con lo staff, si legge, verteranno sulla condizione atletica del gruppo, mae vicino alla scadenza del mandato federale. Subito o tra pochi mesi si potrebbe ritrovare con un altro presidente.L’attuale governance della Figc crede in Spalletti e continuerà a difenderlo, anche se la gestione del torneo in Germania ha sollevato inevitabili perplessità. Il punto focale, riporta il quotidiano,. Il presidente difese il posto e andò avanti nel 2022 dopo la notte di Palermo e il ko con la Macedonia.il ministro Abodi e Malagò, presidente del Coni, ascolteranno le valutazioni di Gravina.Questa mattina scopriremo cosa hanno partorito i lunghi silenzi di Berlino, dove abbiamo visto solo la faccia di Lucio.Il ct ha un contratto che arriva fino al Mondiale del 2026 mentre il presidente federale dovrà passare dalle elezioni che devono essere convocate entro marzo 2025. Le ipotesi possono essere trema siamo a luglio e i tempi tecnici non aiuterebbero per niente. Il secondo scenario vede invece Spalletti e Gravina che non si dimettono, a marzo si vota e se Gravina non venisse rieletto, il nuovo presidente federale si troverebbe un ct messo sotto contratto dal suo predecessore. Infine, la terza ipotesi: Spalletti si dimette subito e Gravina no: in questo caso il presidente dovrebbe scegliere un nuovo ct che poi lascerebbe in eredità all’eventuale successore dopo il voto di marzo.