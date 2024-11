GOAL | Italy 0-1 France | Adrien Rabiot



ADRIEN RABIOT OPENS THE SCORING FOR FRANCE!pic.twitter.com/Jwj2qhtK0k — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 17, 2024

Nella sfida travalida per la UEFA Nations League, è stato Adrien Rabiot a sbloccare il risultato, regalando il vantaggio alla Francia con un gol siglato di testa. Un momento da ricordare per il centrocampista francese, che ha messo a segno un gol fondamentale, arrivato al termine di una battuta da calcio d'angolo.La rete di Rabiot è arrivata al 2' del primo tempo, durante un calcio d'angolo battuto dalla sinistra. La palla, ben indirizzata verso il centro dell'area, è stata staccata perfettamente di testa dal centrocampista del Marsiglia, che ha superato il portiere italiano con un colpo deciso, indirizzando la sfera in rete. La sua posizione in area era perfetta, e nonostante la marcatura stretta, Rabiot ha dimostrato una grande capacità di lettura del gioco, riuscendo a battere la difesa azzurra con una torsione precisa.