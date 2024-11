La partita di Rabiot

Rimpianto? Eh, prima di Italia-Francia nessuno l'avrebbe proprio detto. Poi arriva la serata di San Siro - dove il centrocampista aveva già segnato un gran gol in maglia Juve - ed ecco la doppietta che non t'aspetti. Ma minimamente. Il motivo? Fino a questo momento, la stagione del transalpino era stata sottotono, e decisamente al di sotto delle aspettative.Ebbene: al Meazza sono arrivati i primi due gol di Rabiot, di testa e d'astuzia, sfruttando un fondamentale magari meno appariscente ma comunque ben presente nelle dinamiche del suo gioco.Rabiot è stato sicuramente il migliore in campo, nei suoi 90 minuti ha alzato il livello della Francia, e a prescindere dalla doppietta. Un dato su tutti: 5 duelli aerei vinti su 6 tentati.Una prestazione comunque ben diversa rispetto a quanto mostrato finora con il Marsiglia, già a 9 punti di distanza dal PSG e non ancora supportato dai gol di Rabiot.