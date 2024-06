L'Italia non brilla contro la Turchia e il risultato di 0-0 ne è la conseguenza. Così come non ha convinto Federico Chiesa, impiegato da attaccante esterno. Il giocatore della Juventus è rimasto in campo solo 45 minuti, a dimostrazione della prova sottotono. Questo il commento in pagella della Gazzetta dello Sporti: "Nel giorno in cui Sinner diventa il numero uno, il “nostro Sinner” scompare o quasi, pur giocando nella prediletta fascia sinistra. Un tiraccio, un affondo e dopo 45 minuti il cambio inevitabile". Il voto è 4,5 per il quotidiano; leggermente più morbido il giudizio della Stampa: "Vorrebbe sgommare alla sua maniera, ma va a sbattere sulla difesa turca: isolato, tira a salve quando ha l’opportunità"