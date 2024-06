Nel penultimo allenamento in preparazione alla sfida contro l'Albania, Lucianoha ricevuto ottime notizie. Come previsto dallo staff medico,sono tornati in gruppo per la sessione di allenamento a porte chiuse allo stadio di Iserlohn. I centrocampisti dell'Inter e della Juventus hanno completato l'allenamento senza problemi, segnando un passo importante verso il recupero completo.Ora Spalletti dovrà valutare se e come impiegare i due giocatori nel match d'esordio della Nazionale. Con Barella e Fagioli disponibili, il ct toscano potrà contare su tutta la rosa per la partita di sabato. Anche Davide Frattesi, che aveva già partecipato all'allenamento di ieri, ha continuato il lavoro con il gruppo, confermando la sua presenza per la gara. Tutti i giocatori sono a disposizione, pronti a scendere in campo e a difendere i colori azzurri.