Italia, test amichevole: segnali da Fagioli

Non c'è tempo per fermarsi dopo la vittoria contro l'Albania nella gara di esordio ad Euro2024; linsieme a coloro che sono subentrati solo nel finale. Una partita in allenamento contro alcuni giovani del vivaio del Borussia Dortmund; utile per mettere in condizione l'intera rosa a disposizione di Luciano Spalletti.Si è conclusa per 3-1 a favore degli azzurri il test amichevole. Ovviamente il risultato passa in secondo piano; per Spalletti era l'occasione di vedere alla prova chi non è partito titolare contro l'Albania o chi non è proprio sceso in campo. Come ad esempio Fagio. Il classe 2001 è totalmente recuperato e Spalletti lo ha schierato nei due in mezzo al campo, come aveva fatto nelle amichevoli pre-europeo.. Può sorridere quindi Spalletti che contro la Spagna (match in programma giovedì 20 giugno), potrà contare sulle qualità di Nicolò. Un opzione in più in mezzo al campo, dove nella prima partita il c.t ha schierato Jorginho insieme a Nicolò Barella, con Davide Frattesi qualche metro più avanti. Probabile, se non la presenza dal primo minuto, almeno uno spezzone di gara contro la Spagna per Fagioli.L'assenza dello juventino si è sentita soprattutto nel secondo tempo infatti, quando l'Italia ha rallentato non riuscendo a mantenere il ritmo della prima frazione di gara. Jorginho è rimasto in campo tutti i 90 minuti mentre Barella è uscito nei minuti di recupero. Contro la Spagna,, che ovviamente si spera sia il più lungo possibile.Nel test contro le giovanili del Borussia Dortmund ha avuto modo di giocare anchel'altro bianconero presente tra i 26 convocati oltre Chiesa e Cambiaso. Il difensore, come riferisceha iniziato la partitella tra le file dei tedeschi (così come Folorunsho e Raoul Bellanova).cheQuesta mattina invece è stato provato nella sua posizione "naturale", ovvero da terzino sinistro. E chissà se dopo il clamoroso errore di Dimarco, non possa avere una chance dall'inizio contro la Spagna.