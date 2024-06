Italia, le scelte di Spalletti

Fagioli titolare?

Italia, 'mini' blocco Juve

L'Italia si avvicina alla terza partita del girone, quella decisiva per la qualificazione agli ottavi.Ma con quali giocatori il tecnico affronterà il grande appuntamento? Ci sono diversi dubbi e più di qualche cambiamento in vista della sfida alla Croazia. La sensazione è che la prestazione contro la Spagna costringerà Spalletti a rivedere alcune situazioni.Dalla difesa all'attacco passando per il centrocampo; diversi ballottaggi tra gli azzurri. Un cambio sarà probabilmente obbligato visto che Federico Dimarco si è allenato a parte dopo un problema accusato al polpaccio nella gara contro la Spagna. SDa capire anche se Spalletti confermerà Di Lorenzo sulla destra. In caso contrario, non è da escludere la presenza sia di Cambiaso che di Darmian, entrambi tra l'altro capaci di giocare sia a sinistra che a destra.Passando al centrocampo, aumentano ancora di più i ballottaggi. Barella è l'unico sicuro di un posto; chi insieme a l'interista? Jorginho ha deluso contro la Spagna. Al suo posto due opzioni per il c.t.In attacco, Retegui insidia Scamacca, che non ha convinto. E Chiesa? Per quanto il classe 1997, nonostante anche lui abbia avuto difficoltà nell'ultima gara, sarà regolarmente in campo dal primo minuto.In generale,Nelle prime due gare di Euro2024, solo Chiesa tra i bianconeri ha giocato titolare. Fagioli e Gatti non sono ancora stati chiamati in causa. Lunedì si ripotrebbe vedere un "mini" blocco juventino. Cambiaso sulla linea difensiva, Fagioli in mezzo al campo e Chiesa in attacco. Spalletti, che oggi non ha provato la formazione, domani testerà la squadra in vista della sfida decisiva.