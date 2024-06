E per fortuna c'era il. Ecco, no, non è andata come doveva andare. La Nazionale di(quasi di Acerbi) ha fatto flop, dentro ci vanno naturalmente pure Gatti e Chiesa, Cambiaso e Fagioli, però i simboli nerazzurri non sono stati all'altezza del passato. Neanche il gol di Zaccagni ha dato linfa. Incredibile.Sui social naturalmente è un grande show, anche per smaltire la delusione di una Nazionale troppo brutta per essere vera, che in due settimane ha provato di tutto senza trovare una situazione simile a una soluzione.