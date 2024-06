L'Italia è fuori dagli Europei, nel peggior modo possibile. Gli azzurri lasceranno presto la Germania, con una spedizione che prevede un rapido rientro in patria.Dopo la partita contro la Svizzera, la squadra lascerà Berlino già stasera per fare rientro nel quartier generale di. Domani, alle 12, è prevista una conferenza stampa del ct Lucianoe del presidente della FIGC Gabriele Gravina, seguita dalla partenza per l'Italia. Il volo di ritorno è in programma alle 17:30 da Dortmund, con un primo scalo a Malpensa e successivo arrivo a Roma.