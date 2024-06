Italia-Croazia, le ultime di formazione

Ci siamo, questa sera l'Italia si gioca la qualificazione agli ottavi di Euro2024. Gli azzurri saranno impegnati contro la Croazia, che è costretta a vincere per avere chance di passare. L'Italia invece potrebbe accontentarsi del pareggio per arrivare seconda nel girone.Spalletti farà dei cambi rispetto alla sfida contro la Spagna. In attacco partirà titolare Retegui e non Scamacca. Il ct si affiderà anche ad Andrea Cambiaso sulla fascia destra. Ecco la probabile formazione e la scelta su Nicolò Fagioli.LA PROBABILE -: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian/Dimarco; Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui.