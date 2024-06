Federico Chiesa, le pagelle di Svizzera-Italia

Federico Chiesa è tornato titolare contro la Svizzera dopo la panchina nella gara precedente. Una scelta, quella di Luciano Spalletti, che però non ha dato il risultato sperato. Anche l'esterno della Juventus, come praticamente tutto il resto dell'Italia, ha deluso ed è stato bocciato nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi."Mezzo voto in più perché un paio di volte punta l’uomo e crea mezze occasioni. Mezze però. Ha ragione Sacchi quando dice che sembra spacchi il mondo ma poi…", il commento della Gazzetta dello Sport. Il voto è 4,5, lo stesso che Tuttosport rifila a Chiesa: " Si fa notare per alcuni controlli approssimativi e per una confusa azione personale - personalissima, anzi - a destra conclusa con un tiro debole. Ma è davvero troppo poco per uno come lui. No, questo Europeo non ne ha segnato affatto il rilancio, nemmeno a livello di mercato.". E infine, il Corriere dello Sport, che parla così della prestazione del giocatore: "Da sinistra gli esce serpentina e tiro che sembrava quello dei tempi migliori. Poi però si spegne. "